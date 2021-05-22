СМИ: Тренер армянского клуба избил российского футболиста своей команды в аэропорту

Главный тренер армянского футбольного клуба «Пюник» Егише Меликян избил российского нападающего команды Антона Кобялко.

Как сообщает «Чемпионат», инцидент произошёл ещё 20 мая в аэропорту Звартноц. Кобялко, досрочно расторгнувший контракт с «Пюником», перед отъездом в Россию посетил базу клуба, чтобы попрощаться с командой, во время чего попросил Меликяна извиниться за его слова, сказанные во время одного из матчей. На что получил отказ и в ответ при всех дал пощёчину тренеру, после чего направился в аэропорт, где его догнали Меликян и заместитель генерального директора «Пюника», член исполкома ФФА Ким Аракелян, которые повалили его на землю и избили ногами.

Отмечается, что футболист отказался давать показания в полиции и улетел в Россию.

Ранее сообщалось, что Грозный призвал Дзюбу извиниться за его высказывания о столице Чечни.