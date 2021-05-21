Малкин вошёл в пятёрку лучших европейских игроков по результативности в плей-офф НХЛ

Короткая ссылка
«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в третьем матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли.
Малкин вошёл в пятёрку лучших европейских игроков по результативности в плей-офф НХЛ
  • © Reuters

Встреча проходила на стадионе «Нассау Колизеум» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 5:4.

В составе «Питтсбурга» заброшенными шайбами отметились Крис Летанг, Джефф Картер (2), Джейсон Цукер и Брэндон Танев. В составе «Нью-Йорка» — Скотт Мейфилд, Кэл Клаттербак (2) и Энтони Бовиллье.

Российский нападающий Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами и набрал 171 очко в карьере в плей-офф НХЛ. По этому показателю в списке самых результативных европейских игроков он делит пятое место с Петером Форсбергом. Больше них в плей-офф набирали лишь Сергей Фёдоров (176), Никлас Линдстрём (183), Яромир Ягр (201) и Яри Курри (233).

Таким образом, счёт в серии стал 2:1 в пользу «Пингвинз».

Ранее сообщалось, что «Питтсбург» победил «Айлендерс» в матче плей-офф НХЛ и сравнял счёт в серии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить