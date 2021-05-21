Малкин вошёл в пятёрку лучших европейских игроков по результативности в плей-офф НХЛ

«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в третьем матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли.

Встреча проходила на стадионе «Нассау Колизеум» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 5:4.

В составе «Питтсбурга» заброшенными шайбами отметились Крис Летанг, Джефф Картер (2), Джейсон Цукер и Брэндон Танев. В составе «Нью-Йорка» — Скотт Мейфилд, Кэл Клаттербак (2) и Энтони Бовиллье.

Российский нападающий Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами и набрал 171 очко в карьере в плей-офф НХЛ. По этому показателю в списке самых результативных европейских игроков он делит пятое место с Петером Форсбергом. Больше них в плей-офф набирали лишь Сергей Фёдоров (176), Никлас Линдстрём (183), Яромир Ягр (201) и Яри Курри (233).

Таким образом, счёт в серии стал 2:1 в пользу «Пингвинз».

Ранее сообщалось, что «Питтсбург» победил «Айлендерс» в матче плей-офф НХЛ и сравнял счёт в серии.