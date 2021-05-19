42 сейва Варламова не спасли «Айлендерс» от проигрыша «Питтсбургу» в матче плей-офф НХЛ
Встреча, прошедшая в Питтсбурге, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев льда.
Победу «Пингвинз» принесли шайбы Брайана Раста и Джеффа Картера. Российский форвард Евгений Малкин не принимал участия в матче.
«Айлендерс» ответил голом Джоша Бейли. Российский голкипер команды Семён Варламов отразил 42 из 44 бросков по своим воротам.
Счёт в серии стал 1:1. Третья игра состоится в Нью-Йорке 21 мая.
Ранее сообщалось, что передача Барбашёва не спасла «Сент-Луис» от поражения «Колорадо» в первом матче плей-офф НХЛ.