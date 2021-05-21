Две передачи Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Айлендерс» в матче плей-офф НХЛ

«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в третьем матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли.

Встреча проходила на стадионе «Нассау Колизеум» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 5:4.

В составе «Питтсбурга» заброшенными шайбами отметились Крис Летанг, Джефф Картер (2), Джейсон Цукер и Брэндон Танев. В составе «Нью-Йорка» — Скотт Мэйфилд, Кэл Клаттербак (2) и Энтони Бовиллье.

Российский нападающий Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами.

Таким образом, счёт в серии стал 2:1 в пользу «Пингвинз».

Ранее сообщалось, что «Питтсбург» победил «Айлендерс» в матче плей-офф НХЛ и сравнял счёт в серии.