Малкин принял участие в утренней тренировке «Питтсбурга»

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Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин принимал участие в утренней тренировке команды.
Малкин принял участие в утренней тренировке «Питтсбурга»
  • Reuters

Об этом сообщила клубная пресс-служба. Малкин травмировал колено в последнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз». Россиянин пока не выходил на лёд в матчах плей-офф.

Третья игра первого раунда плей-офф НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» — «Питтсбург Пингвинз» состоится 21 мая в 02:00 мск. Счёт в серии — 1:1.

Ранее сообщалось, что 43 сейва Варламова не спасли «Айлендерс» от проигрыша «Питтсбургу» в матче плей-офф НХЛ.  

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