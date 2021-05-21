Малкин принял участие в утренней тренировке «Питтсбурга»

Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин принимал участие в утренней тренировке команды.

Об этом сообщила клубная пресс-служба. Малкин травмировал колено в последнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз». Россиянин пока не выходил на лёд в матчах плей-офф.

Третья игра первого раунда плей-офф НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» — «Питтсбург Пингвинз» состоится 21 мая в 02:00 мск. Счёт в серии — 1:1.

Ранее сообщалось, что 43 сейва Варламова не спасли «Айлендерс» от проигрыша «Питтсбургу» в матче плей-офф НХЛ.