В Федерации хоккея Латвии рассказали, когда болельщиков могут пустить на трибуны матчей ЧМ

Президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис рассказал, когда правительство страны примет решение о допуске зрителей на матчи чемпионата мира в Риге.

«Решение сейма о допуске зрителей на матчи чемпионата мира дало задание правительству. В любом случае необходимо решение правительства, которое будет принято, скорее всего, в начале следующей недели, где будет понятно, каким образом зрители попадут на трибуны», — цитирует функционера ТАСС.

Чемпионат мира по хоккею пройдёт с 21 мая по 6 июня.

Ранее сейм Латвии обязал правительство допустить зрителей на матчи ЧЕ по хоккею.