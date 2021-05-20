Сейм Латвии обязал правительство допустить зрителей на матчи ЧЕ по хоккею

Болельщики, которые прошли процесс вакцинации от COVID-19 или переболели коронавирусом, получат возможность посетить матчи чемпионата мира по хоккею в Риге.

Соответствующее решение 20 мая поддержал большинством голосов сейм Латвии. Согласно сообщению пресс-службы парламента, сейм поручил кабинету министров предоставить эпидемиологически безопасные возможности физического присутствия на матчах турнира для вакцинированных зрителей, а также для тех, кто переболел коронавирусом.

Присутствовать на соревнованиях смогут лица, которые минимум две недели назад прошли полный курс вакцинации от коронавируса препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств или похожим регулятором, а также те, у которых прошло от 22 до 90 дней после получения первой дозы вакцины компании AstraZeneca или сразу же после получения второй дозы данного препарата.

Допущены на трибуны также будут те болельщики, которые сумеют документально подтвердить, что недавно переболели коронавирусом — с момента прекращения самоизоляции до 180-го дня после получения положительного результата теста.

Чемпионат мира по хоккею пройдёт с 21 мая по 6 июня.

Ранее Рафиков призвал болельщиков поддержать сборную России на ЧМ по хоккею.