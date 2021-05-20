Рафиков призвал болельщиков поддержать сборную России на ЧМ по хоккею

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Защитник сборной России Рушан Рафиков поделился ожиданиями от чемпионата мира по хоккею, который стартует в Риге.
Рафиков призвал болельщиков поддержать сборную России на ЧМ по хоккею
  • © РИА Новости / Константин Чалабов

«Пандемия вносит свои коррективы. И морально, и физически тяжело, но мы приехали на самое главное событие в нашей жизни, потому ничто не должно нам помешать. Карантин провели хорошо, два дня сидели в номере, занимались ОФП. Потом приступили к ледовым тренировкам, так что всё хорошо прошло. Условия здесь отличные, всё на высшем уровне. Здесь собрались все сильнейшие сборные, и каждая сильна по-своему, потому жду очень яростной борьбы за золото. Все хотят выиграть, будет тяжело. Для меня это первый чемпионат мира, потому родители и родственники были очень рады за меня, пожелали удачи. Сказали: «Без золота не возвращайтесь». В это трудное время, когда нельзя быть на трибунах, призываю наших болельщиков поддерживать нас у экранов телевизоров. Их поддержка сейчас, как никогда, нужна нам», — приводит слова хоккеиста официальный сайт ФХР.

21 мая Россия стартует на чемпионате мира матчем с командой Чехии. Начало встречи — в 16:15 мск.

Ранее Каспарайтис выразил мнение, что сборная России выиграет ЧМ по хоккею.

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