Каспарайтис считает, что сборная России выиграет ЧМ по хоккею

Олимпийский чемпион по хоккею Дарюс Каспарайтис поделился своими ожиданиями от чемпионата мира, который пройдёт в Риге.

«Я не слежу за сборными командами. Даже не знаю, кто будет выступать за сборную России. Но одно остаётся неизменным: в какой бы форме ни находилась российская команда, она всегда будет фаворитом чемпионата мира. Да, не у всех энхаэловцев есть возможность приехать, кого-то не отпустит клуб… Если россияне сделали ставку на костяк игроков из КХЛ — это здорово. Российская лига — вторая по силе после НХЛ. Сборная России имеет все шансы на золотые медали. Я допускаю, что по итогу они и станут чемпионами мира. Что же касается матча с чехами, уверен, что российские хоккеисты начнут с победы. Первый матч на турнире важен, ни в коем случае нельзя проигрывать», — цитирует Каспарайтиса «Чемпионат».

Чемпионат мира по хоккею пройдёт с 21 мая по 6 июня.

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею заявила 17 игроков для участия в ЧМ-2021.