Сборная России по хоккею заявила 17 игроков для участия в ЧМ-2021

Сборная России по хоккею заявила 17 игроков для участия в чемпионате мира 2021 года в Риге.

На сайте Международной федерации хоккея на льду опубликован следующий состав:

— вратари: Александр Самонов (СКА), Иван Бочаров («Динамо» Москва);

— защитники: Артём Зуб («Оттава Сенаторз»), Владислав Гавриков («Коламбус Блю Джекетс»), Иван Проворов («Филадельфия Флайерз»), Никита Задоров («Чикаго Блэкхоукс»), Игорь Ожиганов (СКА), Рушан Рафиков («Локомотив»);

— нападающие: Александр Барабанов («Сан-Хосе Шаркс»), Владислав Каменев, Артём Швец-Роговой, Антон Бурдасов (все — СКА), Максим Шалунов, Антон Слепышев, Константин Окулов, Павел Карнаухов (все — ЦСКА), Михаил Григоренко («Коламбус Блю Джекетс»).

Накануне встречи первого тура с Чехией заявка будет дополнена, а также останется два свободных места для игроков, которые вылетят из первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги.

Чемпионат мира по хоккею стартует 21 мая. В первом матче на турнире российская команда сыграет со сборной Чехии. Игра состоится 21 мая. Начало — в 16:15 мск.

Ранее сообщалось, что в сборной России по хоккею планируют внести Самонова и Бочарова в начальную заявку на ЧМ.