СМИ: В сборной России по хоккею планируют внести Самонова и Бочарова в начальную заявку на ЧМ
- © РИА Новости / Сергей Гунеев
Об этом сообщает РИА Новости.
Чемпионат мира по хоккею стартует 21 мая. В первом матче на турнире российская команда сыграет со сборной Чехии. Игра состоится 21 мая. Начало — в 16:15 мск.
Ранее президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал, что у каждого игрока национальной сборной на чемпионате мира 2021 года в Риге под пиджаком будет нашивка с надписью «Россия в моём сердце».