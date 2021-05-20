СМИ: В сборной России по хоккею планируют внести Самонова и Бочарова в начальную заявку на ЧМ

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В Сборной России по хоккею намерены внести в начальную заявку на чемпионат мира в Риге вратарей Александра Самонова и Ивана Бочарова, а голкипера Ивана Федотова не внесут в список.
СМИ: В сборной России по хоккею планируют внести Самонова и Бочарова в начальную заявку на ЧМ
  • © РИА Новости / Сергей Гунеев

Об этом сообщает РИА Новости.

Чемпионат мира по хоккею стартует 21 мая. В первом матче на турнире российская команда сыграет со сборной Чехии. Игра состоится 21 мая. Начало — в 16:15 мск.

Ранее президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал, что у каждого игрока национальной сборной на чемпионате мира 2021 года в Риге под пиджаком будет нашивка с надписью «Россия в моём сердце».

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