Цорн считает, что Тедеско заложил хорошую базу для будущего чемпионства «Спартака»

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Бывший генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн высказался о работе в качестве главного тренера команды немецкого специалиста Доменико Тедеско, который покинул клуб по окончании сезона.
Цорн считает, что Тедеско заложил хорошую базу для будущего чемпионства «Спартака»
  • © ФК "Спартак"

По его мнению, Тедеско необходимо побыть с семьёй и отдохнуть, при этом Цорн уверен, что у немца будут предложения от многих клубов из топ-чемпионатов.

«Спартаку» желаю в первую очередь пробиться в Лигу чемпионов. Желаю найти внутреннюю стабильность и бороться за титул. Думаю, Доменико заложил хорошую базу, чтобы всё вышло так, как хотят и болельщики, и руководство, — чтобы команда стала чемпионом», — цитирует Цорна «Спорт-Экспресс».

Тедеско завершил работу со «Спартаком» по окончании сезона в связи с истечением срока действия контракта. Под его руководством «Спартак» занял второе место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее Тедеско отреагировал на слухи о возможном назначении его тренером «Фиорентины».

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