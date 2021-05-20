Цорн считает, что Тедеско заложил хорошую базу для будущего чемпионства «Спартака»

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн высказался о работе в качестве главного тренера команды немецкого специалиста Доменико Тедеско, который покинул клуб по окончании сезона.

По его мнению, Тедеско необходимо побыть с семьёй и отдохнуть, при этом Цорн уверен, что у немца будут предложения от многих клубов из топ-чемпионатов.

«Спартаку» желаю в первую очередь пробиться в Лигу чемпионов. Желаю найти внутреннюю стабильность и бороться за титул. Думаю, Доменико заложил хорошую базу, чтобы всё вышло так, как хотят и болельщики, и руководство, — чтобы команда стала чемпионом», — цитирует Цорна «Спорт-Экспресс».

Тедеско завершил работу со «Спартаком» по окончании сезона в связи с истечением срока действия контракта. Под его руководством «Спартак» занял второе место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее Тедеско отреагировал на слухи о возможном назначении его тренером «Фиорентины».