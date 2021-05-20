Тедеско отреагировал на слухи о возможном назначении его тренером «Фиорентины»

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Бывший главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал информацию о возможном назначении в «Фиорентину».
Тедеско отреагировал на слухи о возможном назначении его тренером «Фиорентины»
  • © Stupnikov Alexander / spartak.com
  • globallookpress.com

«Предпочитаю не комментировать слухи, иначе мне бы пришлось давать интервью каждый раз, когда моё имя возникало поблизости от скамейки запасных какого-то клуба. Скажу, что Италия всегда была страной футбола и мне всегда нравилась Серия А, за ней я с удовольствием слежу. Единственное, что я могу добавить, это то, что однажды я бы хотел стать тренером в итальянской лиге», — цитирует Тедеско Tuttomercatoweb.

Тедеско завершил работу со «Спартаком» по окончании сезона в связи с истечением срока действия контракта. Под его руководством «Спартак» занял второе место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее сообщалось, что Тедеско намерен взять перерыв в карьере до осени.

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