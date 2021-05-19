Источник: Тедеско намерен взять перерыв в карьере до осени

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско пока не определился с местом продолжения карьеры, однако не заинтересован в работе с клубами второй Бундеслиги.

Об этом сообщает Abendblatt. По информации источника, к Тедеско проявлял интерес «Гамбург», но сам тренер пока хочет взять перерыв до осени. Специалист предпочёл бы дождаться предложения от клуба первой Бундеслиги, а не второй.

В нынешнем сезоне «Гамбург» занимает пятое место в турнирной таблице второй Бундеслиги за тур до конца сезона, лишившись шансов на повышение в классе.

Тедеско завершил работу со «Спартаком» по окончании сезона в связи с истечением срока действия контракта.

Ранее сообщалось, что Тедеско может возглавить «Фиорентину».