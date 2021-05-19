Источник: Тедеско намерен взять перерыв в карьере до осени

Короткая ссылка
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско пока не определился с местом продолжения карьеры, однако не заинтересован в работе с клубами второй Бундеслиги.
Источник: Тедеско намерен взять перерыв в карьере до осени
  • © ФК "Спартак"

Об этом сообщает Abendblatt. По информации источника, к Тедеско проявлял интерес «Гамбург», но сам тренер пока хочет взять перерыв до осени. Специалист предпочёл бы дождаться предложения от клуба первой Бундеслиги, а не второй.

В нынешнем сезоне «Гамбург» занимает пятое место в турнирной таблице второй Бундеслиги за тур до конца сезона, лишившись шансов на повышение в классе.

Тедеско завершил работу со «Спартаком» по окончании сезона в связи с истечением срока действия контракта.

Ранее сообщалось, что Тедеско может возглавить «Фиорентину».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить