СМИ: Тедеско может возглавить «Фиорентину»

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Флорентийская «Фиорентина» рассматривает кандидатуру немецкого специалиста Доменико Тедеско на должность главного тренера команды.
СМИ: Тедеско может возглавить «Фиорентину»
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Как сообщает La Nazione, Тедеско, наряду с Паулу Фонсекой и Марселино, входит с список альтернативных претендентов на пост наставника «Фиорентины», если клубу не удастся договориться с Дженнаро Гаттузо.

35-летний Тедеско возглавляет «Спартак» с 2019 года, и по окончании сезона-2020/21 покинет московский клуб, который под его руководством завершил сезон-2019/20 на седьмом месте, а сезон-2020/21 — на втором месте в Российской премьер-лиге.

Ранее сообщалось, что Тедеско произнёс прощальную речь перед уходом из «Спартака».

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