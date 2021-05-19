СМИ: Тедеско может возглавить «Фиорентину»

Флорентийская «Фиорентина» рассматривает кандидатуру немецкого специалиста Доменико Тедеско на должность главного тренера команды.

Как сообщает La Nazione, Тедеско, наряду с Паулу Фонсекой и Марселино, входит с список альтернативных претендентов на пост наставника «Фиорентины», если клубу не удастся договориться с Дженнаро Гаттузо.

35-летний Тедеско возглавляет «Спартак» с 2019 года, и по окончании сезона-2020/21 покинет московский клуб, который под его руководством завершил сезон-2019/20 на седьмом месте, а сезон-2020/21 — на втором месте в Российской премьер-лиге.

Ранее сообщалось, что Тедеско произнёс прощальную речь перед уходом из «Спартака».