Мазепин признался, что пока не может справиться со своим болидом

Российский пилот команды «Формулы-1» Haas Никита Мазепин поделился ожиданиями в преддверии Гран-при Монако, а также оценил состояние своего болида.

«Честно говоря, я не чувствую себя достаточно уверенно, поскольку до сих пор не до конца справился с болидом. Я могу выжать из него максимум, но баланс нам с командой удаётся найти только под конец уикенда, когда сцепление с трассой появляется на мягких шинах. Потому большую часть времени машина ведёт себя непредсказуемо. Но в этом году 23 гонки, мы всё ещё на раннем этапе. Я надеюсь обрести уверенность в болиде на трассе в Монако. Я уверен в себе, но зная, что в моей машине не так много прижимной силы, с конкурентами будет бороться непросто», — приводит слова Мазепина Racefans.

Гонка Гран-при Монако состоится 23 мая. В нынешнем сезоне российский пилот пока ни разу не финишировал в очковой зоне.

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