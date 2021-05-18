Мазепин рассказал, что поможет ему изменить негативное общественное мнение о себе

Российский пилот американской команды «Формулы-1» Haas Никита Мазепин рассказал, благодаря чему он может изменить общественное мнение о себе.

«Ситуация непростая, и, честно говоря, я не ожидал, что всё будет настолько сложно. Но, с другой стороны, этому есть очевидная причина. В «Формуле-1» всего 20 мест, и логично, что требования к тем, кто эти места занимает, очень высоки», — приводит слова Мазепина Motorsport.

Он отметил, что каждый более или менее известный человек в одни моменты наслаждался своей популярностью в соцсетях, а в другие — попадал под огонь критики.

«Того, кого сейчас любят, сравнительно недавно могли ненавидеть. Сейчас это неотъемлемая составляющая спорта, и приходится мириться с тем, что через эту платформу может транслироваться как позитив, так и негатив. Я всегда знал, что изучать соцсети — это не лучший способ укрепить уверенность в себе. И я предпочитаю просто сосредоточиться на своей работе. Уверен, что со временем мои результаты станут лучше, а с ними изменится и отношение ко мне», — добавил российский пилот.

По итогам четырёх гонок сезона Мазепин, проводящий дебютный сезон в «Формуле-1», занимает последнее, 20-е место, не набрав очков и не сумев финишировать в первой гонке — Гран-при Бахрейна.

Ранее стало известно, что вторая гонка в Австрии заменит Гран-при Турции в календаре «Формулы-1».