Вторая гонка в Австрии заменит Гран-при Турции в календаре «Формулы-1»

«Формула-1» официально объявила об изменении в календаре на текущий сезон.

Как сообщает пресс-служба «Формулы-1», Гран-при Турции, который был добавлен в календарь (11—13 июня) из-за отмены Гран-при Канады, был исключён из списка этапов на текущий сезон из-за новых ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Таким образом, Гран-при Франции пройдёт на неделю раньше запланированного — с 18 по 20 июня, а 25—27 июня пройдёт ещё одна гонка в Австрии — Гран-при Штирии. При этом Гран-при Австрии пройдёт с 2 по 4 июля, как и планировалось.

Ранее сообщалось, что «Формула-1» утвердила проведение спринтерских гонок на трёх этапах сезона-2021.