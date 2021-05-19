Игнатьев высказался о слухах относительно будущего «РЖД Арены»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Борис Игнатьев прокомментировал информацию о возможном сносе домашнего стадиона команды «РЖД Арена» в Черкизове и переезде в «Лужники».

«Пока нет конкретной информации. Если переезд временный и предвидится реконструкция стадиона, то это нормальная ситуация. Если Черкизово закроют навсегда, то я вообще не понимаю, для чего это делается. Там ведь всё есть. Буду рад, если есть задумка просто что-то подремонтировать на стадионе, увеличить количество мест на трибунах. Это нормально», — приводит слова Игнатьева «Советский спорт».

Она отметил, что, возможно, кто-то хочет заработать, освоить под градостроительные дела территорию, на которой расположена арена «Локомотива».

«Как можно рушить такую инфраструктуру, где люди занимаются спортом. Но надо знать больше информации, что в итоге будет со стадионом. Если опять думают о какой-то группе людей, которые хотят осваивать то место, где находится спортивная инфраструктура, куда люди ходили десятилетиями, где играла любимая команда, и часть жизни посвящена этому ритуалу, и вдруг там ничего нет, и надо будет привыкать к «Лужникам» — это одна ситуация. Я отношусь к этому негативно», — добавил Игнатьев.

Домашним стадионом «Локомотива» является «РЖД Арена», открытая в 2002 году и способная вместить 27 320 зрителей.

«Лужники» были открыты в 1956 году и уже трижды реконструировались. Стадион может принять 81 тыс. болельщиков.

Ранее появилась информация, что «Локомотив» намерен арендовать «Лужники» на 49 лет.