Бывший тренер сборной России поддержал Алаева, назвавшего страну флагманом мирового футбола
- РИА Новости
- © Виталий Белоусов
«Согласен с Алаевым. Россия — один из многочисленных представителей футбольных флагманов, которые постоянно влияют на футбол», — цитирует Игнатьева «Чемпионат».
Тренер отметил, что в России проводятся соревнования по футболу, в отличие от многих стран.
«Тот факт, что мы победили ситуацию с пандемией, — большая заслуга нашей страны», — сказал он.
Напомним, Россия занимает восьмое место в таблице коэффициентов рейтинга Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Ранее генеральный секретарь РФС назвал Россию флагманом мирового футбола.