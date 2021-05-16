Бывший тренер сборной России поддержал Алаева, назвавшего страну флагманом мирового футбола

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поддержал генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) и президента Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Александра Алаева, который назвал Россию флагманом мирового футбола.

«Согласен с Алаевым. Россия — один из многочисленных представителей футбольных флагманов, которые постоянно влияют на футбол», — цитирует Игнатьева «Чемпионат».

Тренер отметил, что в России проводятся соревнования по футболу, в отличие от многих стран.

«Тот факт, что мы победили ситуацию с пандемией, — большая заслуга нашей страны», — сказал он.

Напомним, Россия занимает восьмое место в таблице коэффициентов рейтинга Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ранее генеральный секретарь РФС назвал Россию флагманом мирового футбола.