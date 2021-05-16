«Рейнджерс» Джеррарда завершили сезон Премьершипа без поражений

Шотландский «Рейнджерс» не потерпел ни одного поражения в сезоне-2020/21 шотландского Прьемьершипа.

Команда из Глазго, возглавляемая легендой английского «Ливерпуля» Стивеном Джеррардом, в заключительном матче сезона Премьершипа на своём поле разгромила «Абердин» со счётом 4:0.

Таким образом, «Рейнджерс» не проиграли ни одного из 38 матчей сезона, записав в свой актив 32 победы и 6 ничьих, при этом выиграв все 19 домашних матчей.

«Рейнджерс» прервали девятилетнюю гегемонию «Селтика» в чемпионате Шотландии, завоевав свой 55-й в истории титул ещё за шесть туров до завершения сезона.

Ранее сообщалось, что «Лестер» стал 44-м клубом, завоевавшим Кубок Англии по футболу.