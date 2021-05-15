«Лестер» стал 44-м клубом, завоевавшим Кубок Англии по футболу

«Лестер Сити» стал 44-м в истории клубом, завоевавшим Кубок Англии по футболу.

«Лестер» сумел одержать победу в финале Кубка Англии только с пятой попытки, проиграв в решающих матчах 1949, 1961, 1963, 1969 годов, и, таким образом, стал 44-й командой в истории турнира, завоевавшей трофей.

В прошлый раз в Кубке Англии победу одержала ранее не завоёвывавшая трофей команда в сезоне-2012/13. Тогда в финале «Уиган Атлетик» взял верх над «Манчестер Сити» (1:0).

Кубок Англии был основан в 1870 году. В нём принимали участие 736 клубов, только 44 из которых удалось завоевать трофей.

Самым титулованным клубом в Кубке Англии является лондонский «Арсенал» — 14 побед. На втором месте по данному показателю — «Манчестер Юнайтед» с 12 победами.

Ранее сообщалось, что «Лестер» победил «Челси» и впервые завоевал Кубок Англии по футболу.