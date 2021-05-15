«Лестер» победил «Челси» и впервые завоевал Кубок Англии по футболу

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«Лестер Сити» одержал победу над лондонским «Челси» в финале Кубка Англии по футболу сезона-2020/21.
«Лестер» победил «Челси» и впервые завоевал Кубок Англии по футболу
  • Reuters

Встреча, прошедшая на «Уэмбли» в Лондоне, завершилась со счётом 1:0 в пользу номинальных гостей.

Победу «Лестеру» принёс гол Юри Тилеманса, отличившегося на 63-й минуте ударом из-за пределов штрафной площади.

На 90-й минуте «Челси» сумел сравнять счёт, но гол был отменён после просмотра VAR.

Для «Лестер Сити» эта победа в Кубке Англии стала первой в истории клуба, основанного в 1884 году. В прошлом «Лестер» четырежды доходил до финала.

«Челси» в восьмой раз проиграл в финале Кубка Англии при восьми победах.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» установил рекорд Англии по количеству гостевых матчей без поражений.

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