«Манчестер Сити» установил рекорд Англии по количеству гостевых матчей без поражений

«Манчестер Сити» одержал победу над «Ньюкасл Юнайтед» в матче 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча проходила на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайн и завершилась со счётом 4:3.

В составе «Манчестера» хет-триком отметился Ферран Торрес. Ещё один мяч на свой счёт записал Жоау Канселу. В составе «Ньюкасла» забитыми мячами отметились Эмиль Крафт, Жоэлинтон и Джозеф Уиллок.

Таким образом, «Сити» установил рекорд всех четырёх дивизионов Англии по количеству гостевых игр без поражений. Команда не проигрывает на протяжении 23 матчей подряд.

Ранее сообщалось, что вратарь «Манчестер Сити» Карсон стал рекордсменом АПЛ.