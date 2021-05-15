«Манчестер Сити» установил рекорд Англии по количеству гостевых матчей без поражений

Короткая ссылка
«Манчестер Сити» одержал победу над «Ньюкасл Юнайтед» в матче 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Манчестер Сити» установил рекорд Англии по количеству гостевых матчей без поражений
  • Reuters
  • © Scott Heppell

Встреча проходила на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайн и завершилась со счётом 4:3.

В составе «Манчестера» хет-триком отметился Ферран Торрес. Ещё один мяч на свой счёт записал Жоау Канселу. В составе «Ньюкасла» забитыми мячами отметились Эмиль Крафт, Жоэлинтон и Джозеф Уиллок.

Таким образом, «Сити» установил рекорд всех четырёх дивизионов Англии по количеству гостевых игр без поражений. Команда не проигрывает на протяжении 23 матчей подряд.

Ранее сообщалось, что вратарь «Манчестер Сити» Карсон стал рекордсменом АПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить