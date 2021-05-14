Вратарь «Манчестер Сити» Карсон стал рекордсменом АПЛ

Голкипер «Манчестер Сити» Скотт Карсон установил рекорд Английской премьер-лиги (АПЛ).

Выйдя в стартовом составе на матч 35-го тура с «Ньюкасл Юнайтед», Карсон стал рекордсменом АПЛ по продолжительности перерыва между выступлениями в матчах АПЛ — 3645 дней. В прошлый раз он играл в составе «Вест Бромвич Альбион» в мае 2011 года, также против «Ньюкасла».

Для 35-летнего вратаря этот матч также станет дебютным в составе «Манчестер Сити», в который он перешёл в 2019 году на правах аренды из «Дерби Каунти».

Ранее сообщалось, что дубль Фирмино помог «Ливерпулю» обыграть «Манчестер Юнайтед» в АПЛ.