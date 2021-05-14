Дубль Фирмино помог «Ливерпулю» обыграть «Манчестер Юнайтед» в АПЛ

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В перенесённом матче 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» одержал победу над «Манчестер Юнайтед».
Дубль Фирмино помог «Ливерпулю» обыграть «Манчестер Юнайтед» в АПЛ
  • Reuters

Встреча, проходившая на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, завершилась победой гостей со счётом 4:2.

В составе «Ливерпуля» дубль на счету Роберто Фирмино, также отметились Диогу Жота и Мохаммед Салах. У хозяев отличились Бруно Фернандеш и Маркус Рашфорд.

«Ливерпуль» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 60 очков. «Манчестер Юнайтед» сохранил за собой второе место, имея 70 очков.

Ранее Салах призвал мировых лидеров остановить конфликт Израиля и Палестины.

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