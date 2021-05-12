Салах призвал мировых лидеров остановить конфликт Израиля и Палестины

Египетский нападающий английского «Ливерпуля» Мохаммед Салах призвал лидеров мирового сообщества поспособствовать прекращению конфликта между Палестиной и Израилем.

«Я призываю всех мировых лидеров, включая премьер-министра страны, ставшей мне домом в последние четыре года, сделать всё, что в их силах, для прекращения насилия и гибели невинных людей. Довольно», — написал Салах в Twitter, отметив премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Вечером 10 мая ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа резко обострилась.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» победил «Саутгемптон» и поднялся на шестое место в АПЛ.