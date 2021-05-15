Mundo Deportivo: «Барселону» могут покинуть около 14 футболистов

Руководство каталонской «Барселоны» рассматривает вероятность того, что клуб покинут около 14 футболистов.

По информации Mundo Deportivo, по окончании сезона «Барселону», в частности, могут покинуть Нето, Самуэль Юмтити, Джуниор Фирпо, Миралем Пьянич, Матеус Фернандес, Мартин Брайтвайт и Филипп Коутиньо.

В каталонском клубе считают, что подобная перестройка состава позволит команде бороться за трофеи в следующем сезоне.

После 36 туров испанской Примеры «Барселона» набрала 76 очков и расположилась на третьем месте в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что «Барселона» и Агуэро согласовали условия контракта.