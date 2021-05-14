СМИ: «Барселона» и Агуэро согласовали условия контракта

Каталонская «Барселона» и аргентинский форвард английского «Манчестер Сити» Серхио Агуэро согласовали условия личного контракта.

Как сообщает Diario Sport, Агуэро снизил свои первоначальные требования по зарплате, чтобы иметь возможность осуществить мечту и сыграть вместе со своим другом Лионелем Месси.

Отмечается, что соглашение будет рассчитано на два года.

32-летний Агуэро, выступающий за «Манчестер Сити» с 2011 года, предстоящим летом покинет английский клуб, за который он уже провёл 388 матчей, записав в свой актив 258 голов и 74 голевые передачи.

Ранее появилась информация, что Депай и «Барселона» договорились о контракте.