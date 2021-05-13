СМИ: Депай и «Барселона» договорились о контракте

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Голландский форвард «Лиона» Мемфис Депай договорился с «Барселоной» о переходе в испанский клуб в следующее трансферное окно.
СМИ: Депай и «Барселона» договорились о контракте
  • Reuters

Об этом сообщает Marca. По информации источника, 27-летний форвард по окончании нынешнего сезона станет свободным агентом и бесплатно перейдёт в каталонский клуб, если тренером команды останется Рональд Куман. При этом сам футболист значительно уменьшил финансовые требования, чтобы оказаться в «Барселоне».

В текущем сезоне Лиги 1 Депай провел 35 матчей, в которых забил 19 мячей и отдал десять голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» победил «Сосьедад» и увеличил отрыв от «Барселоны» в Примере.

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