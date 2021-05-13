«Атлетико» победил «Сосьедад» и увеличил отрыв от «Барселоны» в Примере

Мадридский «Атлетико» одержал победу над «Реал Сосьедадом» в матче 36-го тура испанской Примеры.

Встреча, прошедшая на «Ванда Метрополитано» в Мадриде, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

Победу «Атлетико» принесли голы Янника Феррейры Карраско, отличившегося на 16-й минуте, и Анхеля Корреа, забившего на 28-й минуте.

«Сосьедад» ответил голом Игора Субельдии, отличившегося на 83-й минуте.

«Атлетико», лидирующий в турнирной таблице Примеры, набрал 80 очков и за два тура до завершения чемпионата увеличил отрыв от идущей второй «Барселоны» (76) до трёх очков и до пяти очков — от занимающего третье место «Реала» (75), которому ещё предстоит сыграть в 36-м туре. «Сосьедад» с 56 очками — пятый.

Ранее сообщалось, что «Валенсия» с Черышевым проиграла «Севилье» в матче Примеры.