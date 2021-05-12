«Валенсия» с Черышевым проиграла «Севилье» в матче Примеры

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«Валенисия» потерпела поражение от «Севильи» в матче 36-го тура испанской Примеры.
«Валенсия» с Черышевым проиграла «Севилье» в матче Примеры
  • globallookpress.com

Встреча, прошедшая на «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Победу Севилье принёс гол Юссефа Эн-Несири, отличившегося на 66-й минуте с передачи Фернандо.

Российский хавбек «Валенсии» Денис Черышев вышел на замену на 69-й минуте, но не сумел отличиться результативными действиями.

«Севилья» набрала 74 очка и сократила до одного балла отставание от идущего третьим мадридского «Реала», которому ещё предстоит сыграть в 35-м туре. «Валенсия» с 39 очками — 14-я.

Ранее сообщалось, что «Барселона» упустила победу в матче Примеры с «Леванте».

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