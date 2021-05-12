«Барселона» упустила победу в матче Примеры с «Леванте»

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Каталонская «Барселона» сыграла вничью с валенсийским «Леванте» в матче 36-го тура испанской Примеры.
«Барселона» упустила победу в матче Примеры с «Леванте»
  • Reuters

Встреча, прошедшая на стадионе «Сьюдад де Валенсия», завершилась со счётом 3:3.

«Барселона» забила первой. На 25-й минуте отличился Лионель Месси, а на 34-й минуте Педри удвоил преимущество каталонской команды.

«Леванте» ответил голами Гонсало Мелеро и Хосе Луиса Моралеса, отличившихся на 57-й и 59-й минутах.

Усман Дембеле на 64-й минуте вывел «Барселону» вперёд, но уже на 83-й минуте гол Серхио Леона помог «Леванте» уйти от поражения.

«Барселона» набрала 76 очков и поднялась на второе место в турнирной таблице Примеры, опередив «Реал» (75), но при этом она отстаёт от лидирующего «Атлетико» (77) на одно очко. Обеим командами из Мадрида ещё предстоит сыграть свои матчи в 36-м туре. «Леванте» с 40 очками — 13-й.

Ранее сообщалось, что «Барселона» начала переговоры с Месси по новому контракту.

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