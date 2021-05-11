СМИ: «Барселона» начала переговоры с Месси по новому контракту

«Барселона» и капитан команды, аргентинский форвард Лионель Месси начали переговоры о продлении контракта.

Об этом сообщает Sport.es 11 мая. По информации источника, президент каталонского клуба Жоан Лапорта и отец футболиста Хорхе Месси несколько раз встречались за последние дни.

Сообщается, что для футболиста наиболее важный процесс — это концепция развития команды. Он надеется, что клуб усилит состав команды.

Контракт Месси с «Барселоной» истекает по окончании сезона. 33-летний аргентинец намеревался покинуть команду летом 2020 года, но не сумел договориться о расторжении соглашения.

Ранее сообщалось, что Куман будет уволен из «Барселоны» по окончании сезона.