Источник: Куман будет уволен из «Барселоны» по окончании сезона

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман может лишиться занимаемой должности по окончании сезона, даже если выиграет титул чемпиона Испании.

Об этом сообщает ESPN. По информации источника, в клубе считают, что стиль игры нидерландского специалиста не подходит команде.

За три тура до окончания Примеры «Барселона» набрала 75 очков и расположилась на третьем месте, отставая от лидера, «Атлетико», на два очка.

Куман возглавил «Барселону» в августе 2020 года, подписав двухлетний контракт.

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