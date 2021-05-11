Источник: Куман будет уволен из «Барселоны» по окончании сезона
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Об этом сообщает ESPN. По информации источника, в клубе считают, что стиль игры нидерландского специалиста не подходит команде.
За три тура до окончания Примеры «Барселона» набрала 75 очков и расположилась на третьем месте, отставая от лидера, «Атлетико», на два очка.
Куман возглавил «Барселону» в августе 2020 года, подписав двухлетний контракт.
Ранее в Испании опубликовали последнее сообщение Месси экс-президенту «Барселоны» Бартомеу.