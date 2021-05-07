В Испании опубликовали последнее сообщение Месси экс-президенту «Барселоны» Бартомеу

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В Испании опубликовали информацию о заключительном этапе отношений между нападающим «Барселоны» Лионелем Месси и бывшим президентом клуба Хосепом Марией Бартомеу.
В Испании опубликовали последнее сообщение Месси экс-президенту «Барселоны» Бартомеу
  • Reuters

Как сообщает Catalunya Radio, после назначения Рональда Кумана на пост главного тренера команды аргентинец провёл с ним встречу. Тогда Месси сообщил специалисту, что с большой вероятностью покинет команду, а данная информация сразу просочилась в СМИ. Футболист решил, что в этом виноват Бартомеу.

«Ты сливаешь информацию. Чёрт возьми, ты снова пытаешься меня обмануть», — написал Лео президенту «Барселоны».

После этого Месси направил в клуб официальный запрос на трансфер, но всё же его уговорили остаться в команде ещё на сезон.

Бартомеу покинул «Барселону» прошлой осенью. 

Ранее сообщалось, что Месси может быть оштрафован за организацию командного ужина.

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