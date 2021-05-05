СМИ: Месси может быть оштрафован за организацию командного ужина

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Форвард «Барселоны» Лионель Месси может столкнуться с административными санкциями после командного ужина, который аргентинец организовал в своём доме.
СМИ: Месси может быть оштрафован за организацию командного ужина
  • Reuters

Об этом сообщает OK Diario. В Каталонии в настоящее время действуют коронавирусные ограничения, согласно которым в одном помещении вне зависимости от его размера могут собираться не более шести человек, не живущих вместе. Количество гостей Месси превышало этот показатель в несколько раз. Если же действия Месси будут расценены как нарушение установленных правил, то ему грозит штраф от €3 тыс. до €60 тыс.

Аргентинец решил организовать обед, чтобы отпраздновать победу в матче 34-го тура испанской Примеры с «Валенсией» (3:2) и подготовиться к важнейшему матчу с мадридским «Атлетико» в 35-м туре.

Ранее сообщалось, что дубль Месси помог «Барселоне» обыграть «Валенсию» в матче Примеры.

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