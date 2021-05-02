Дубль Месси помог «Барселоне» обыграть «Валенсию» в матче Примеры

Каталонская «Барселона» одержала победу над «Валенсией» в матче 34-го тура испанской футбольной Примеры.

Встреча прошла в Валенсии и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В составе каталонской команды на 57-й и 69-й минутах дубль оформил Лионель Месси. Причём в первом случае он не реализовал пенальти, но добил мяч в ворота. На 63-й минуте также забил Антуан Гризманн. У хозяев на 50-й и 83-й минутах голами отметились Габриэл Паулиста и Карлос Солер.

Российский хавбек «Валенсии» Денис Черышев остался в запасе.

«Барселона» набрала 74 очка и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Валенсия» (36 очков) находится на 14-й позиции.

Ранее сообщалось, что «Реал» обыграл «Осасуну» в матче Примеры.