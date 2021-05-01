«Реал» обыграл «Осасуну» в матче Примеры

Мадридский «Реал» одержал победу над памплонской «Осасуной» в матче 34-го тура испанской Примеры.

Встреча, прошедшая на «Альфредо ди Стефано» в Мадриде, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Реалу» принесли голы Эдера Милитао, отличившегося на 76-й минуте, и Каземиро, забившего на 80-й минуте.

«Реал» с 74 очками занимает второе место в турнирной таблице Примеры, отстаёт от лидирующего «Атлетико» на два очка и опережает занимающую третье место «Барселону», у которой есть матч в запасе, на три очка. «Осасуна» с 40 очками — 11-я.

В другом матче игрового дня «Уэска» победила «Реал Сосьедад» (1:0).

Ранее сообщалось, что «Атлетико» победил «Эльче» в матче Примеры.