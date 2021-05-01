«Атлетико» победил «Эльче» и увеличил отрыв от «Реала» и «Барселоны» в Примере
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Встреча, прошедшая на «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче, завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Победу «Атлетико» принёс гол Маркоса Льоренте, отличившегося на 23-й минуте с передачи Янника Феррейры Карраско.
«Эльче» на первой компенсированной ко второму тайму минуте упустил шанс сравнять счёт. Пенальти не реализовал Фидель Чавес.
«Атлетико» с 76 очками возглавляет турнирную таблицу Примеры, опережая ближайших соперников — «Реал» и «Барселону» (у них по 71 очку), у которых ещё есть игра в запасе, на пять очков. «Эльче» с 30 очками — 18-й.
В других матчах тура «Сельта» победила «Леванте» (2:0), а «Эйбар» разгромил «Алавес» (3:0).
Ранее Зидан заявил, что не получает удовольствия от поражения соперников «Реала».