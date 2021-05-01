Зидан: не получаю удовольствия от поражения соперников «Реала»

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Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан высказался по поводу чемпионской гонки в испанской футбольной Примере.
Зидан: не получаю удовольствия от поражения соперников «Реала»
  • Reuters
  • © Sergio Perez

«Главное — набрать как можно больше очков. За титул чемпиона борются четыре команды, так будет до конца сезона. Каждая мелочь имеет решающее значение, в гонке ещё четыре команды, и мы будем бороться изо всех сил, чтобы завоевать золотые медали. Примера невероятно сложна, и так будет до конца. Я не получаю удовольствия от того, что наши соперники проигрывают», — цитирует Зидана сайт «Реала».

По его словам, «Реал» хочет выиграть чемпионат Испании и будет бороться до последнего.

«Реал» после 33 туров занимает второе место в турнирной таблице Примеры, набрав 71 очко.

Ранее сообщалось, что Серхио Рамос вернулся в общую группу «Реала».

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