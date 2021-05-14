Терюшков заявил, что БК «Химки» может прекратить выступление в Единой лиге ВТБ в привычном виде

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Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков допустил, что баскетбольный клуб «Химки» может прекратить выступление в Единой лиге ВТБ со следующего сезона.
Терюшков заявил, что БК «Химки» может прекратить выступление в Единой лиге ВТБ в привычном виде
  • РИА Новости

«Химки» — коммерческий клуб, и его проблемы известны. У нас же есть полностью вся система подготовки, училище олимпийского резерва. Если в следующем году не будет привычного нам клуба «Химки» в Единой лиге ВТБ, то мы создадим в области и будем играть — не соревнования Единой лиги, но на ступеньку пониже. Но в любом случае все наши спортсмены, которые проходят подготовку в училищах, спортшколах, будут принимать участие в соревнованиях», — приводит слова Терюшкова ТАСС.

«Химки» основаны в 1997 году, выступают в Единой лиге ВТБ с момента создания лиги в 2008-м. В сезоне-2010/11 выиграли Единую лигу ВТБ и являются единственным клубом, которому это удалось, помимо ЦСКА. Также «Химки» — двукратные обладатели Кубка Европы и обладатели Кубка России.

Ранее сообщалось, что ЦСКА проиграл «Нижнему Новгороду» в 1/4 финала Единой лиги ВТБ.

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