Ананко: хочется верить, что в матче «Уфа» — «Арсенал» всё решится на футбольном поле

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Бывший защитник московского «Спартака» Дмитрий Ананко поделился ожиданиями от матча 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Уфа» — «Арсенал» и оценил вероятность того, что коллективы решат перестраховаться и будут играть на ничью.
Ананко: хочется верить, что в матче «Уфа» — «Арсенал» всё решится на футбольном поле
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«Все вопросы надо решать на футбольном поле. Да, конечно, команды будут в курсе результатов параллельных матчей. Но надо рассчитывать на себя и брать свои очки», — сказал Ананко в интервью RT.

Также бывший защитник высказался о судействе в РПЛ.

«С приходом Ашота Хачатурянца уровень судейства в РПЛ начал расти. Прецеденты с тем же Михаилом Вилковым говорят о том, что в руководстве начали жёстко реагировать на ошибки арбитров. Считаю, что в РПЛ есть квалифицированные рефери, но VAR должен помогать им в спорных ситуациях. Хочется верить, что в матче «Уфа» — «Арсенал» всё решится на футбольном поле и в соответствии с правилами», — сказал он.

Ранее Ананко оценил роль Газизова в «Уфе».

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