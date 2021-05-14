Ананко: возвращение Газизова — серьёзное усиление для «Уфы»

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Бывший защитник московского «Спартака» Дмитрий Ананко ответил на вопрос, является ли возможный вылет «Уфы» в Футбольную национальную лигу прямым следствием того, что в начале сезона клуб покинул генеральный директор Шамиль Газизов.
Ананко: возвращение Газизова — серьёзное усиление для «Уфы»
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

«Шамиль Газизов — знаковая фигура для «Уфы». Его возвращение — серьёзное усиление для клуба. Уверен, что это событие будет способствовать дальнейшему росту команды. В том числе и по той причине, что он поработал в топ-клубе и получил неоценимый опыт», — сказал Ананко в интервью RT.

Также бывший защитник высказался о работе главного тренера «Уфы» Алексея Стукалова.

«О работе тренерского штаба судят по результатам. В данном случае они есть. В конце чемпионата нужно было набирать очки, и «Уфа» сделала это. Что будет дальше — покажет время», — сказал он.

Ранее Юран не согласился с формулировкой, что «Сочи» можно назвать фарм-клубом «Зенита».

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