Юран не согласился с формулировкой, что «Сочи» можно назвать фарм-клубом «Зенита»

Бывший наставник подмосковных «Химок» Сергей Юран отреагировал на разговоры о том, что «Сочи» является фарм-клубом петербургского «Зенита».

«Насколько понимаю, «Сочи» финансирует частный спонсор. Поэтому эти параллели неуместны. Команда доказывает свою состоятельность игрой и имеет все шансы попасть в еврокубки. Да и руководству хочется не только вкладывать в клуб, но и получать прибыль за счёт выступления на международной арене. И «Зенит» здесь ни при чём», — сказал Юран в интервью RT.

Также тренер ответил на вопрос, появился ли у «Сочи» характер, присущий ведущим командам, учитывая волевые победы в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Это говорит о том, что тренер умеет доносить до игроков, что надо жить результатом до последней минуты. Понятно, что в футболе без везения не бывает. Но в основном это труд футболистов. Команда играет на пределе и побеждает. Очевидно профессиональное отношение игроков к своей работе», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Алдонин оценил результаты «Рубина» в РПЛ.