Алдонин: даже если «Рубин» не попадёт в тройку, сезон можно будет считать успешным

Бывший полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин оценил результаты казанского «Рубина» в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Рубин» проводит хороший чемпионат. Даже если они не попадут в тройку, а только в еврокубки, то всё равно сезон для казанцев можно будет считать успешным. В первую очередь это заслуга тренерского штаба, потому что команда регулярно обновлялась, не было крепкого костяка. А сейчас формируется очень хорошая конкурентная среда. Если удастся сохранить лидеров, то в следующем сезоне коллектив будет бороться за самые высокие места», — сказал Алдонин в интервью RT.

Также полузащитник ответил на вопрос, вносит ли дополнительную интригу в матч 30-го тура РПЛ «Рубин» — «Ротор» то, что главный тренер казанской команды Леонид Слуцкий может расстроить болельщиков из родного города, отправив волгоградцев в Футбольную национальную лигу.

«Для обеих команд встреча принципиальная, потому что одни борются за медали, а другие — за выживание. Надо понимать, что родина и друзья — это всё за полем. А на нём — борьба и очки, которые могут принести благо коллективу, в котором ты работаешь», — сказал он.

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