Юран: «Сочи» будет непросто с «Химками»

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Бывший наставник «Химок» Сергей Юран высказался о мотивации подмосковной команды в матче 30-го тура Российской премьер-лиги с «Сочи».
Юран: «Сочи» будет непросто с «Химками»
  • РИА Новости

«Во-первых, никто не отменял премии за выигранные матчи. Во-вторых, всегда хочется на высокой ноте завершить последний матч в сезоне при своих болельщиках. Я знаю эту команду, этих ребят — подопечные Черевченко не будут отбывать номер на футбольном поле. Они проводят первый сезон в премьер-лиге и голодны до побед. Так что «Сочи» будет непросто с «Химками». В этом сезоне подмосковный коллектив продемонстрировал, что с ним стоит считаться», — сказал Юран в интервью RT.

Также тренер поделился мнением о возможном попадании «Сочи» в еврокубки.

«Думаю, спонсоры и тренерский штаб понимают, что команде нужно усиление для участия в еврокубках, потому что наверняка захочется побороться за выход из группы. Не думаю, что в «Сочи» всё пустят на самотёк», — сказал он.

Ранее Юран не согласился с формулировкой, что «Сочи» можно назвать фарм-клубом «Зенита».

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