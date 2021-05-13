Правительство России одобрило внесение в закон о спорте изменений в отношении борьбы с договорными матчами

Правительство России приняло решение одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и внесло его в Государственную думу в установленном порядке.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта. Изменения в законе направлены на совершенствование законодательного регулирования в области противодействия влияния на результаты официальных спортивных матчей и соревнований.

Законопроект был разработан Министерством спорта России в соответствии с планом по реализации мер, необходимых для обеспечения готовности страны к выполнению обязательств государства — участника Конвенции Совета Европы против манипулирования спортивными соревнованиями.

В соответствии с законопроектом, в законе о спорте будет предусматриваться закрепление понятий «конфликт интересов в сфере физической культуры и спорта», а также «инсайдерская информация». Также законопроектом уточняется перечень деяний, которые относятся к противоправному влиянию на результат официальных спортивных соревнований. К таким деяниям предлагается отнести использование, распространение и предоставление инсайдерской информации в сфере физкультуры и спорта, а также непринятие мер по предотвращению конфликта интересов, которое приводит к достижению заранее определённого результата или исхода соревнования. При этом уточняется, что к инсайдерской информации не может быть отнесена общедоступная или опубликованная в СМИ информация.

Ранее Матыцин заявил, что главной задачей Минспорта в 2020 году было адаптироваться к работе в условиях пандемии.