Семак: невероятно сложный сезон в психологическом плане

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвёл итоги сезона-2020/21, в котором петербургский клуб выиграл чемпионство в третий раз подряд, но провалился в Лиге чемпионов.

«Осень была непростой: ситуация с коронавирусом, потеря игроков из-за травм. Сложно было с точки зрения количества игроков. Был ли у нас кризис? Это вопрос к журналистам. Если мы не выигрываем один-два матча, всё время говорится о каком-то спаде. Я же оцениваю команду через призму качества игры. Весенний отрезок также был непростым: вылет из Кубка, поражение от «Рубина», ничья с «Ростовом». Но в тех матчах у нас было подавляющее преимущество, мы не реализовали большое количество моментов. Такое бывает. В Лиге чемпионов было сложно. Где-то нам откровенно не везло: c «Лацио» дома, с «Брюгге». Всё вместе на нас свалилось, основные матчи мы проиграли без шансов. Сказалась катастрофическая нехватка состава», — сказал Семак в интервью GQ.

Также главный тренер «Зенита» рассказал о личных переживаниях по поводу прошлого сезона.

«Для меня это тяжелейший сезон. Как правило, три года подряд в России никто не выигрывает. За всю историю чемпионатов СССР и России подобные случаи можно пересчитать по пальцам одной руки. Это говорит о том, что третий сезон был невероятно сложным в психологическом плане. Надо было проводить какие-то изменения, потому я понимал, что будет тяжело», — добавил тренер.

Несмотря на победу в чемпионате России, в Лиге чемпионов «Зенит» занял последнее место в группе.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» и «Зенит» в третий раз подряд сыграют в матче за Суперкубок России.