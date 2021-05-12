Глава РПЛ не считает, что третье чемпионство кряду говорит о гегемонии «Зенита»

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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин высказался о третьем подряд чемпионстве петербургского «Зенита».
Глава РПЛ не считает, что третье чемпионство кряду говорит о гегемонии «Зенита»
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

«Мы раньше гордились, что у нас непредсказуемый чемпионат. Да и сейчас гордимся. Да, определился чемпион, им стал «Зенит», но еще абсолютно неизвестно, кто станет вторым. Это будет решаться в последнем туре. Я бы не сказал, что это гегемония «Зенита», — сказал Прядкин в эфире программы «Футбол России». 

Он отметил, что «Зенит» является стабильным клубом, который даёт время своему тренерскому штабу для создания боеспособной команды, а также Прядкин обратил внимание на финансовые возможности сине-бело-голубых.

«Не скажу, что этот чемпионат дался «Зениту» очень легко. Можно поднять статистику — тура за три до определения чемпионства у других клубов была возможность догнать «Зенит», — добавил Прядкин.

«Зенит» стал чемпионом России за два тура до конца чемпионата. Всего на счету команды из Санкт-Петербурга восемь побед в первенствах страны (одно — СССР, семь — России).

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал завоевание «Зенитом» третьего подряд чемпионства в Российской премьер-лиге.

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